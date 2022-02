Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: lourde rechute vers 59,15E information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - Brusque inversion de vapeur Saint Gobain qui ouvre un 'gap' sous 61,46E : le titre subit une lourde rechute vers 59,15E, ce qui efface tous ses gains depuis mercredi dernier.

Le titre devrait retrouver un solide soutien au niveau du support oblique moyen terme qui gravite vers 58,5E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.15%