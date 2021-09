Saint-Gobain Life Sciences acquiert le néerlandais Equflow

(AOF) - Saint-Gobain Life Sciences a acquis Equflow B.V., une société située à Oss, aux Pays-Bas. Equflow est un concepteur et fournisseur de premier plan de débitmètres produits pour un vaste ensemble d'applications commerciales et industrielles et principalement destinés au marché des bioprocédés à usage unique. Cette acquisition permet à Saint-Gobain de développer les capacités de ses produits dans le cadre de son activité portant sur les solutions de bioprocédés (BPS pour Bio-Process Solutions business).

" Nous sommes ravis d'accueillir Equflow au sein de notre organisation et nous sommes heureux des possibilités qui découleront de cette acquisition pour nos clients ", a déclaré Jean Angus, présidente et PDG de Saint-Gobain Life Sciences.

" Tout en entrevoyant les possibilités d'exploitation des technologies de mesures des fluides d'Equflow dans l'ensemble de nos secteurs d'activité, nous sommes particulièrement désireux d'amplifier nos capacités en matière de solutions à usage unique", a-t-elle ajouté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

