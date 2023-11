Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: les fonctions de président et DG réunies information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé hier soir son intention de réunir les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, qui seront exercées par Benoit Bazin, à compter de la prochaine assemblée générale.



Dans un communiqué, le fabricant de matériaux de construction explique que cette décision, prise à l'unanimité par son conseil, vient parachever la période de transition engagée en 2021.



L'objectif est également de disposer de la structure de gouvernance 'la mieux adaptée à ses ambitions et aux défis et opportunités qui se présentent', ajoute-t-il.



Jean-Francois Cirelli, qui était administrateur indépendant depuis 2020, sera nommé administrateur référent et vice-président du conseil à l'issue de la prochaine AG.



Les pouvoirs de l'administrateur référent seront renforcé puisque le conseil devra obligatoirement désigner un administrateur référent et vice-président en cas de réunion des fonctions.



La part des administrateurs indépendants sera par ailleurs portée à 82% avec trois nouveaux administrateurs proposés au vote de l'assemblée, à savoir Sophie Brochu, l'ancienne directrice générale d'Hydro-Québec, Hélène de Tissot, la directrice financière de Pernod Ricard, et l'entrepreneur Geoffroy Roux de Bézieux.



La prochaine assemblée générale du groupe se tiendra le 6 juin 2024.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.24%