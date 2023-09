Saint-Gobain: les avis des brokers après une réunion US information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 15:29

(CercleFinance.com) - Saint Gobain a organisé une visite de site aux États-Unis, à laquelle ont participé les cadres supérieurs du groupe et du pays.



Stifel confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 68 E sur le titre.



Cette occasion a permis une mise à jour sur les activités actuelles du groupe et de ses entreprises nord-américaines.



' Tout aussi important, sinon plus, nous souhaitons avoir une idée de l'évolution des diverses activités nouvellement acquises. Le groupe a investi un montant non négligeable de capitaux au cours des deux dernières années et la réalisation de ces investissements contribuerait à la revalorisation de l'action ' indique le bureau d'analyses.



' La volatilité du cours de l'action liée au logement offrirait une nouvelle opportunité d'achat, selon nous '.



Suite à cette visite, Oddo BHF confirme également son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 70 E.



' Le marché nord-américain va plus que jamais continuer de constituer une priorité stratégique pour Saint-Gobain. En bonus, les tendances resteraient bonnes aux Etats-Unis et inchangées en Europe ' indique Oddo BHF.



L'analyste indique que l'Amérique du Nord constitue désormais le premier contributeur du groupe pour 30% de l'EBIT. Le groupe estime les besoins de logement à 20m d'unités dans les prochaines années (mises en chantier à ~1.5m) '.



Oddo BHF reste complétement convaincus que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG, pricing power fort, changement du profil via les acquisitions).



' A ~5.0x la VE/EBITDA 2023e, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs qui cotent entre 15x et 20x ' rajoute Oddo BHF.



Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Saint-Gobain, UBS a ajusté pour sa part son objectif de cours de 60 à 62 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 10% pour le titre du fournisseur français de matériaux de construction.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker reconnait que 'la valorisation commence à devenir plus tentante', mais estime qu'il 'reste la crainte que les bénéfices atteignent un sommet', estime le broker, aussi préfère-t-il demeurer patient.