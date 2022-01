Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: les 58E ont bien tenu, objectif 61,6E mini information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Saint Gobain rebondit vers 59,8E alors que le support des 58E (20/12/2021 puis du 24 au 28/01/2022) a bien tenu.

Ultimement, le titre disposait encore d'un support vers 56,2E (4/10, 30/11, 20/12/2021).

Le 1er objectif serait maintenant le test de la résistance des 61,6E (du 2/9 au 27/12/2021) puis le comblement du 'gap' des 62,78E du 21/01/2022.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.65%