Saint-Gobain: le titre monte, un analyste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% en fin de journée suite à l'analyse de Barclays.



Dans une note sur les produits de construction en Europe, Barclays réaffirme une préférence relative pour Saint-Gobain, recommandé à 'surpondérer', mais ajuste son objectif de cours de 77 à 76 euros sur le titre du groupe français.



Le broker n'apporte guère de changements à ses prévisions dans le secteur concernant 2023, mais réduit ses attentes de volumes pour 2024 dans tous les domaines, et prévient que 'le manque de visibilité pourrait alimenter les doutes sur le rapport prix/coût'.





