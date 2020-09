Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : le titre gagne 3% après une analyse positive Cercle Finance • 28/09/2020 à 16:58









(CercleFinance.com) - Le titre Saint-Gobain gagne 3% à la bourse de Paris alors qu'Oddo BHF a confirmé son conseil à l'achat sur le titre ce matin. Les marchés réagissent favorablement au plan de relance rénovation, rappelé par la ministre du logement dans le JDD. Le plan prévoit de consacrer 2 milliards d'euros aux logements du parc privé à travers le dispositif ' Ma prime rénov ', ainsi que 500 millions d'euros aux logements sociaux, en 2021et 2022. Le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro seront prolongés jusqu'à fin 2021 avant un nouveau dispositif en 2022.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.03%