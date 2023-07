Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: le titre avance, valeur préférée d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 12:37









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation des analystes de Stifel, qui font du titre leur valeur préférée au sein du secteur.



A 12h30, l'action du géant français des matériaux de construction s'adjuge 1,4% alors que le CAC ne prend que 0,5%.



Stifel a relevé ce matin sa recommandation sur l'action à l'achat avec un objectif de cours rehaussé à 68 euros contre 52 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de près de 30% par rapport au cours de clôture de jeudi.



Dans une étude, l'analyste dit s'attendre à une revalorisation du secteur européen de la construction, qu'il voit revenir à ses niveaux de valorisation d'avant la crise financière de 2008 à un horizon d'un an ou trois ans, à la faveur des aides gouvernementales destinées aux projets de décarbonation et de rénovation énergétique.





