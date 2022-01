Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : le franchissement du zénith des 65E validé ? information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 15:17









(CercleFinance.com) - Saint Gobain inscrit un nouveau zénith historique à 65,8E, un peu au-delà de 64,9E (ex-zénith du 13/08/2021): le franchissement de la résistance des 65E serait donc validé.

Mais c'est encore un peu 'juste' car la théorie chartiste postule qu'un écart de 2% ne permet pas d'écarter le diagnostic d'un double-top, et donc de pullback sur l'ancienne zone d'accumulation des 61,8E.

Si la dynamique haussière se confirmait, alors St Gobain vient bien de s'ouvrir le chemin des 75E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.66%