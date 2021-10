Saint-Gobain : le CA progresse de 9,4% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie ce soir un chiffre d'affaires de 10,8 MdsE au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 9.4% à structure et change comparables par rapport à la même période un an plus tôt.

Ce résultat a été tiré par l'accélération des prix à +8,7% (après +3,9% au premier semestre) dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste, note la société.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 32,9 MdsE, en hausse de 21% à structure et change comparables par rapport à la même période un an plus tôt.

Saint-Gobain dit anticiper une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières d'environ 1,5 milliard d'euros en 2021 par rapport à 2020.

Le groupe s'attend néanmoins à continuer à bénéficier au 4e trimestre de la bonne dynamique de ses principaux marchés - tout particulièrement la rénovation en Europe ainsi que la construction dans les Amériques et en Asie-Pacifique - et d'une performance opérationnelle solide.

Sur l'ensemble de l'exercice, le Groupe vise une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables.