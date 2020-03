Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : lance un Serious Game pour attirer les talents Cercle Finance • 04/03/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Le groupe Saint-Gobain annonce ce jour le lancement de son Serious Game, un jeu en ligne, conçu pour smartphones et tablettes, permettant aux joueurs de découvrir différents univers métiers du Groupe (l'industrie 4.0, la distribution, la R&D...). 'Ce jeu allie la découverte des métiers de Saint-Gobain à l'univers du jeu en ligne. A travers cette nouvelle expérience immersive destinée à attirer les talents, favoriser le recrutement et engager les potentiels candidats et l'ensemble des collaborateurs, le Groupe assoit son unicité en tant qu'employeur', explique le groupe. Lancé en français et en anglais, ce jeu sera traduit et déployé au cours de l'année 2020 dans les différents pays du Groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.48%