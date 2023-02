Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: la CDC passe sous les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi directement et indirectement en baisse, le 1er février, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain, au résultat d'une restitution d'actions détenues à titre de collatéral par CNP Assurances.



L'institution financière publique a précisé détenir, directement et par l'intermédiaire de CNP Assurances et LBP Prévoyance qu'elle contrôle, 21.092.565 actions Saint-Gobain, soit 4,09% du capital et 4,97% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.14%