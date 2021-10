Saint-Gobain investit dans une nouvelle ligne de plaques de plâtre au Brésil

(AOF) - Saint-Gobain a annoncé la construction d’une nouvelle ligne de plaques de plâtre sur son site de Mogi das Cruzes, près de São Paulo, au Brésil. Il s’agit de la troisième ligne de plaques de plâtre du groupe dans ce pays. Grâce à cet investissement, Saint-Gobain augmentera sensiblement sa capacité de production de plaques de plâtre au Brésil, ce qui lui permettra de faire face à la demande locale, qui connaît une croissance rapide, et de consolider sa position de leader sur les marchés de la construction légère en Amérique latine. Cette nouvelle ligne sera opérationnelle début 2023.

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d’une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l’objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l’intervention de1.200 scieries.

D’autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.