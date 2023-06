Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: inverse la vapeur en hebdo, comble 'gap' 54,7E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - Saint Gobain (+4,5%) inverse la vapeur en hebdo et comble le 'gap' des 54,7E du 23 mai : la principale résistance court terme (55,4E) remonte au 19 mai et au-delà, le titre irait combler un autre 'gap', celui des 56,14E du 9 mars.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.96%