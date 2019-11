Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : inaugure une nouvelle ligne de production Cercle Finance • 29/11/2019 à 18:12









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir l'inauguration de sa nouvelle ligne de production, dédiée à la fabrication de laine à souffler dans son usine Isover de Chemillé, près d'Angers. Celle-ci a pour vocation de répondre aux besoins croissants du marché de l'isolation. 'Cette ligne d'une capacité de production annuelle de 30.000 tonnes de laine à souffler - équivalent à 100.000 toits isolés par an - représente un investissement d'environ 35 millions d'euros. Elle répond à la demande croissante du marché français pour les solutions d'isolation thermique des combles perdus. Cette ligne témoigne de la participation active de Saint-Gobain au Plan de rénovation énergétique des bâtiments et de l'engagement du Groupe en faveur du climat', explique le groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.36%