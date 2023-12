Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: implantation en Equateur par une acquisition information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition d'une part majoritaire d'IMPTEK Chova del Ecuador, un acteur de premier plan sur le marché de la chimie de la construction en Equateur fournissant des solutions d'étanchéité.



IMPTEK opère une usine dans la région de Quito et emploie environ 120 personnes, pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2023. Sa gamme de solutions d'étanchéité est vendue localement et exportée dans plusieurs pays d'Amérique latine.



La finalisation de cette transaction, qui marque la première implantation industrielle de Saint-Gobain en Equateur, est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence et devrait intervenir au premier semestre 2024.





