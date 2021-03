Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : grimpe vers 48,5E Cercle Finance • 10/03/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Saint Gobain grimpe vers 48,5E et surpasse les 48E (objectif prédéterminé par la règle du balancier) et le prochain objectif n'est autre que le zénith historique des 51,4E du 26/10/2017.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.59%