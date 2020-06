Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : 'gap' sous 29,94E, rechute sous les 29E Cercle Finance • 12/06/2020 à 09:11









(CercleFinance.com) - Saint Gobain ricoche sous les 33,6E et rechute sous les 29E (comblant le 'gap' des 29,07E), ouvrant un second 'gap' consécutif sous les 29,94E (après 31,36E la veille): le prochain support se dessine vers 28,3E et le suivant pas avant 26,3E (ex zénith du 14 avril).

