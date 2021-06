Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : 'gap' au-dessus des 55,76E, pulvérise 56,8E. Cercle Finance • 03/06/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Saint Gobain ouvre un 'gap' au-dessus des 55,76E et pulvérise la résistance des 56,85E des 7 et 10 mai dernier. Le titre s'extrait 'par le haut' d'un corridor 53,5/56,8 et devrait rapidement atteindre les 60E... et le titre ne sera plus très loin de quadrupler de valeur en 18 mois (de 16,4 à 65E).

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.70%