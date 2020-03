Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : 'gap' au-dessus des 32,5E, teste les 33,5E Cercle Finance • 03/03/2020 à 11:15









(CercleFinance.com) - Saint Gobain ouvre un 'gap' au-dessus des 32,5E et teste les 33,5E dans la foulée. Le titre vient de faire un grand écart entre 36,5E et 31,1E, ce qui signifie qu'un retracement de 50% du récent mouvement correctif devrait porter le titre vers 33,8E, voir 34,2E, l'ex-plancher du 31 janvier.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.68%