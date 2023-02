Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: 'gap' au-dessus de 54,05E, comble celui à 55,1 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats records, Saint Gobain ouvre un 'gap' au-dessus de 54,05E, et comble celui des 55,09E du 8 juin 2022.

Le titre qui franchit en force les 56E semble bien parti pour retracer la résistance des 57,3E du 2 juin.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +5.60%