information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - Saint Gobain ouvre un 'gap' au-dessus de 45,9E et refranchit les 46E (résistance des 4 et 24/11 puis du 10 au 17 août), ce qui ouvrirait en cas de confirmation la route du 'gap' des 52,46E du 10 juin.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.47%