Saint-Gobain : gagne 1%, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% profitant de l'analyse de Jefferies. Le bureau d'études réaffirme son conseil 'conserver' sur Saint-Gobain avec un objectif de cours relevé de 41,4 à 58,3 euros, rehaussant de 8% ses estimations de profit opérationnel pour les exercices 2021 à 2023 du groupe de matériaux de construction. 'Même dans le contexte d'un début 2021 déjà annoncé 'optimiste', les Amériques et l'Europe du Sud affichant une dynamique toujours forte, le premier trimestre 2021 pourrait surprendre positivement', estime le broker avant le point d'activité du 29 avril. 'Se traitant sur un ratio VE / EBITDA 2022 de 6,2 fois, Saint-Gobain reste bon marché. Cependant, après de récentes bonnes performances, l'action pourrait se calmer en attendant le point du nouveau PDG en octobre', prévient-il.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.25%