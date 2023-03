Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: fusionne ses activités en Turquie avec Dalsan information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir obtenu l'autorisation nécessaire des autorités de concurrence pour fusionner ses activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie avec celles de Dalsan.



Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros.



Saint-Gobain estime qu'une fois l'investissement industriel achevé de la nouvelle usine de Turgutlu (près d'Izmir), 'l'ensemble fusionné bénéficiera d'une position de leader avec une capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés de plaques de plâtre, 2 millions de tonnes de plâtre et 50 millions de mètres de profilés métalliques'.



La société rappelle que cet accord de partenariat s'inscrit pleinement dans le plan ' Grow & Impact ' qui vise à consolider la position de leader du Groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.97%