SAINT-GOBAIN finalise la cession de son activité de polystyrène expansé en France

Saint-Gobain continue sa politique de cessions alors même que l'objectif initial de plus de 3 milliards d'euros fixé pour fin 2019 a été atteint.

(AOF) - Saint-Gobain a finalisé le 31 décembre 2019 la cession de son activité de polystyrène expansé (PSE) en France au consortium austro-suédois Hirsch-BEWiSynbra. Elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros en 2018. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille du sspécialiste des matériaux de construction dans le cadre de sa nouvelle organisation. Les cessions réalisées ou signées à ce jour par le groupe pour accroître son profil de croissance et de rentabilité représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros.

