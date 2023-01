Saint-Gobain: figure dans le Bloomberg Gender-Equality Index information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 14:34

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce figurer dans le Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) pour la 5e année consécutive, un classement qui mesure la performance des entreprises en matière d'égalité des genres et qui regroupe cette année 484 entreprise de 45 pays.



Cinq critères sont évalués: leadership et vivier de talents, égalité et parité salariales entre les hommes et les femmes, culture inclusive, politique sur le harcèlement sexuel et image de marque.



'Être inscrit au Gender-Equality Index témoigne de notre engagement et constitue une reconnaissance du travail accompli. Aujourd'hui, notre Comité Exécutif comprend 37,5 % de femmes et notre objectif pour 2030 est d'atteindre 30 % de femmes cadres au sein du Groupe versus 27,2 % en 2022', indique notamment Saint-Gobain.