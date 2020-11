Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : feuille de route pour la neutralité carbone Cercle Finance • 12/11/2020 à 08:49









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain dévoile sa feuille de route CO2 pour atteindre la neutralité carbone, intégrant ses nouveaux engagements d'ici à 2030 en matière de réduction de ses émissions de CO2 directes et indirectes, mais aussi tout le long de sa chaîne de valeur (scope 3). A horizon 2030 par rapport à 2017, il vise ainsi une réduction de ses émissions directes et indirectes de CO2 (scopes 1 et 2) de 33% à neuf millions de tonnes et une réduction de 16% des émissions de CO2 sur le scope 3 pour la totalité de ses catégories pertinentes. Pour atteindre ses objectifs, le groupe dédiera chaque année et jusqu'en 2030 un budget d'investissements et de R&D ciblé d'environ 100 millions d'euros. C'est sur cette base qu'il prendra ses décisions pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.94%