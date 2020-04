Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : fabrique des matériaux contre le Covid-19 Cercle Finance • 14/04/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Saint-Gobain annonce ce jour qu'il mobilise ses unités de production pour la fabrication de matériaux et composants à usage médical, ou de produits pouvant être utilisés pour la construction d'hôpitaux éphémères. 'Son activité Sciences de la Vie donne notamment la priorité à la production et à la livraison de composants liés aux COVID-19 (...). Douze unités de production sont aujourd'hui mobilisées, en Europe, aux États-Unis et en Chine, pour la fabrication notamment de tubes flexibles, connecteurs et fixations, filtres, membranes, qui participent directement au bon fonctionnement des systèmes médicaux pour diagnostiquer, assister, traiter et soigner les patients atteints du COVID-19', explique par exemple le groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.35%