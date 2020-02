Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain est distingué pour son innovation Cercle Finance • 19/02/2020 à 16:08









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce figurer, pour la neuvième fois consécutive, au palmarès des 100 entreprises et institutions les plus innovantes au monde d'après le classement 'Derwent Top 100 Global Innovators' publié par Clarivate Analytics. Le titre reste engagé dans une tendance haussière (+9% depuis un an) et son PER 2020 se limite à 10 fois et le rendement est de près de 4%.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.22%