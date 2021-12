Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Saint-Gobain entre sur le marché de l'isolation en laine de roche en Inde information fournie par AOF • 22/12/2021 à 10:10



(AOF) - Saint-Gobain a conclu un accord avec Alghanim group en vue de l’acquisition de sa filiale détenue à 100%, Rockwool India Pvt Ltd., un acteur majeur dans la production de laine de roche en Inde. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan stratégique « Grow & Impact » de Saint-Gobain. Elle renforcera la présence du groupe en accélérant sa croissance en Asie, particulièrement en Inde.



" Saint-Gobain joue dans ce pays un rôle de leader d'opinion et d'action dans la promotion de bâtiments " verts ", en offrant ses solutions de construction durable grâce à son innovation orientée marchés et clients ", a souligné le spécialiste des matériaux de construction.





AOF - EN SAVOIR PLUS