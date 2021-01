Saint-Gobain : entouré pour sa publication préliminaire

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain s'adjuge plus de 6% au lendemain de l'annonce, par le groupe de matériaux de construction, que son résultat d'exploitation du second semestre 2020 dépassera deux milliards d'euros, soit une croissance de plus de 20% à données comparables.

Il estime que ses ventes du quatrième trimestre 2020 'devraient nettement dépasser les attentes et atteindre environ 10,2 milliards d'euros', soit une croissance interne supérieure à 6%, à structure et changes comparables.

'Au-delà d'une valorisation toujours attractive, nous pensons que le titre sera tiré par la révision à la hausse de la séquence bénéficiaire, des nouvelles cessions et les décisions à venir concernant l'évolution de la gouvernance', réagit Oddo BHF qui reste à 'achat'.