SAINT-GOBAIN en route vers la neutralité carbone à l'horizon 2050

(AOF) - Saint-Gobain dévoile aujourd'hui sa feuille de route CO2 pour atteindre la neutralité carbone. Celle-ci intègre les nouveaux engagements du groupe d'ici à 2030 en matière de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone non seulement directes et indirectes, mais aussi tout le long de sa chaîne de valeur. Ces nouveaux objectifs 2030 ont été validés par l'initiative Science-Based Targets (le SBT) qui les considère alignés avec l'engagement net zéro carbone du Groupe à horizon 2050.

Pour atteindre ses objectifs, Saint-Gobain dédiera chaque année et jusqu'en 2030 un budget d'investissements et de recherche et développement ciblé d'environ 100 millions d'euros. C'est sur cette base que le groupe prendra ses décisions pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050

