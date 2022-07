Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: en retrait avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Saint-Gobain cède 1% sur fond de propos de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'conserver', mais avec un objectif de cours réduit de 62 à 50 euros sur le titre du fournisseur français de matériaux de construction.



'Les risques à court terme contrebalancent encore notre vision positive à moyen-long terme pour l'heure, même à ces niveaux', juge le broker, pour qui néanmoins 'le rally typique du milieu de l'été peut bien ouvrir la voie à une opportunité d'achat plus tard cet automne'.



De son côté, UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Saint-Gobain, mais avec un objectif de cours abaissé de 70 à 57 euros, pointant 'le contexte de perspectives macroéconomiques plus faibles et de la crise énergétique imminente en Europe'.





