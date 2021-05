Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : en négociation pour l'achat de Panofrance Cercle Finance • 11/05/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce être entré en négociation exclusive avec le Groupe Chausson en vue de l'acquisition de la société française Panofrance, un distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l'agencement. Cette acquisition permettra à Saint-Gobain de densifier sa présence territoriale sur le marché en forte croissance des systèmes constructifs en bois apportant légèreté et rapidité de mise en oeuvre. Panofrance (CA: 160 ME en 2020) dispose d'une trentaine de points de vente en France, un réseau qui pourrait compléter celui de Dispano, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans le négoce de produits bois et dérivés, qui dispose de 46 points de vente en France (CA: 380 ME en 2020). L'acquisition de Panofrance devrait être finalisée au cours du 4e trimestre 2021, prévoit Saint-Gobain.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.20%