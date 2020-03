Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : en baisse, mais un analyste reste optimiste Cercle Finance • 02/03/2020 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre Saint-Gobain recule ce lundi de -0,7%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, estimant qu'une 'dynamique [est] en marche'. 'Le groupe table sur une progression de son résultat opérationnel à pcc en 2020 avec une incertitude sur l'impact du coronavirus. Saint-Gobain présente une exposition à la Chine de 2% du CA pour 40 usines (38 en fonctionnement). Au niveau de la dépendance aux produits chinois, celle-ci est faible à seulement 1% du total matières premières', retient le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 42 euros, pour un potentiel de hausse de +33%.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.31%