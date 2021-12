Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : en avance sur son objectif de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir d'ores et déjà racheté durant l'année 2021 plus de 8,5 millions de ses titres (nets des opérations liées à l'actionnariat salarié) pour un montant d'environ 500 millions d'euros. Le groupe de matériaux de construction est ainsi en avance sur l'objectif de rachat d'actions de deux milliards d'euros sur cinq ans (2021-2025) présenté début octobre au cours de la journée investisseurs dans le cadre de son plan Grow & Impact. Saint-Gobain a procédé en date du 30 novembre à l'annulation de 8.543.174 actions auto-détenues achetées sur le marché. A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant son capital s'élève à 524 millions.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris 0.00%