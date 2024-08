Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: émission obligataire pour 1,5 milliard information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain fait part du succès d'une émission obligataire pour 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 800 et 700 millions d'euros, respectivement à cinq ans avec un coupon de 3,25% et à 12 ans avec un coupon de 3,625%.



Avec cette opération, il explique avoir 'tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper ses besoins de refinancement à venir, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette à des conditions de financement optimisées'.



'L'émission a été sursouscrite globalement environ trois fois, avec plus de 200 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit du groupe Saint-Gobain', souligne le fournisseur de matériaux de construction.





