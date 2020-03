Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : émission obligataire pour 1,5 milliard Cercle Finance • 30/03/2020 à 08:58









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique avoir réalisé le 26 mars, une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 750 millions d'euros chacune, à trois ans avec un coupon de 1,75% et à sept ans et demi avec un coupon de 2,375%. 'Malgré le contexte volatil, un livre d'ordres final supérieur à huit milliards d'euros avec plus de 300 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du groupe', souligne le fournisseur de matériaux de construction. Après cette émission, la ligne de crédit syndiquée annoncée le 23 mars verra son montant ajusté de 2,5 à deux milliards d'euros. Ces deux opérations permettent à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 milliards d'euros de nouveaux financements, contre 2,5 milliards le 23 mars.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.07%