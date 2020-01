Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client saint-Gobain : distingué sur la liste du CDP Cercle Finance • 21/01/2020 à 12:11









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce jour être à nouveau cette année sur la 'Climate Change A List', établie par CDP, un organisme mondial à but non lucratif qui recense les entreprises s'impliquant dans la lutte contre le changement climatique. 'Saint-Gobain a été récompensé pour ses actions visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au cours de la dernière année, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie bas-carbone. A titre d'exemple, Saint-Gobain a installé des turbines en Inde et en Italie permettant de produire de l'électricité à partir d'énergie auparavant perdue. A fin 2018, Saint-Gobain avait réduit ses émissions de CO2 de 12% par rapport à 2010', développe le groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.44%