Saint-Gobain : distingué pour son innovation

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce figurer, pour la neuvième fois consécutive, au palmarès des 100 entreprises et institutions les plus innovantes au monde d'après le classement 'Derwent Top 100 Global Innovators' publié par Clarivate Analytics. 'Ce classement est établi selon quatre critères principaux : le nombre total de brevets, leur qualité, leur portée géographique, et leur impact mesuré par le nombre de citations', explique le groupe de matériaux de construction. Saint-Gobain dispose d'une ossature mondiale structurée autour de huit centres de recherche transversaux et de nombreuses unités R&D dédiées à des lignes de produits ou des géographies spécifiques. Plus de 400 brevets sont déposés chaque année par le groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.11%