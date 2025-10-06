Saint-Gobain dévoile ses objectifs 2026-30, vise une marge d'Ebitda entre 15-18%

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan stratégique, baptisé "Lead & Grow" et accompagné de nouveaux objectifs financiers, le groupe disant relever sa trajectoire de croissance sur la période 2026-2030 et prévoir d'atteindre une marge d’Ebitda comprise entre 15% et 18%.

Saint-Gobain vise également une croissance moyenne de son chiffre d’affaires d'environ 4-6% ("mid-single digit") en monnaies locales, avec une surperformance de 1 à 2 points par rapport aux marchés, ainsi qu'un Roce supérieur à 13% et un taux de conversion du cash-flow libre supérieur à 50%.

Ce plan stratégique doit inclure une politique actionnariale attractive visant environ 8 milliards d'euros distribués d’ici 2030 sous forme de dividendes et rachats d’actions, selon un communiqué.

Saint-Gobain a également annoncé environ 12 milliards en investissements de croissance et en acquisitions de 2026 à 2030.

