Saint-Gobain : dévoile sa politique actionnariale Cercle Finance • 26/11/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain fait savoir que son Conseil d'administration a réexaminé la politique du groupe en matière de retour aux actionnaires. Ainsi, 'compte tenu de la croissance des ventes et des résultats au troisième trimestre, ainsi que d'un bon début de quatrième trimestre, le résultat d'exploitation du Groupe au second semestre 2020 sera en progression à structure et taux de change comparables par rapport au second semestre 2019.' Le Conseil a ainsi l'intention de proposer à l'Assemblée générale du 3 juin 2021 de fixer le dividende au titre de 2020, à verser en juin 2021, à 1,33 euro par action en espèces, au niveau du dividende versé en juin 2019. Le Conseil a confirmé par ailleurs le maintien de sa politique de dividende qui privilégie un paiement en espèces et vise un taux de distribution normalisé de 35% à 40% du résultat net courant, taux qui sera dépassé pour le dividende au titre de 2020. Le Groupe annonce également avoir atteint son objectif moyen terme de réduction du nombre de titres en circulation à 530 millions, contre 542 millions à fin décembre 2019.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.75%