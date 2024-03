Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: développement des technologies bas carbone information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le groupe indique ce matin que l'activité Chimie de la Construction de Saint-Gobain poursuit ses efforts afin de développer de nouveaux additifs adaptés aux ciments et bétons bas carbone.



' Ces technologies bas carbone ouvrent d'importantes opportunités de co-développement avec de nouveaux partenaires dans des marchés en pleine expansion et permettent d'accélérer la croissance rentable de Saint-Gobain dans la chimie de la construction ' indique la direction.



Saint-Gobain a participé à la levée de fonds de Fortera, une ' start-up ' ayant mis au point un procédé de fabrication d'un ciment bas carbone fondé sur le recyclage des émissions de CO2 lors de sa production.



Le Groupe accompagne également Ecocem comme actionnaire, leader européen dans les technologies de ciment bas carbone dans le développement et la commercialisation de nouvelles méthodes de production de ciment à grande échelle.



' Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans le plan stratégique de Saint-Gobain ' Grow & Impact ', qui vise à consolider la position de leader du Groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable ' indique la direction.





