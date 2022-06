Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: développe son usine de Suwa au Japon information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 16:14









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain Life Sciences a annoncé aujourd'hui le développement de son usine de Suwa, au Japon, pour la production de tubes TPE C-Flex® utilisés dans les bioprocédés.



L'ajout de capacité à Suwa fait partie du plan d'investissement continu de Saint-Gobain Life Sciences visant à accroître globalement la capacité de production de ses produits et services utilisés dans l'industrie des bioprocédés.



'L'extension du site de Suwa renforce notre réseau de production mondial, en mettant l'accent sur la disponibilité de nos tubes TPE C-Flex® en Asie ', a déclaré Benjamin Le Quéré, directeur général de l'unité Bioprocess Solutions de Saint-Gobain Life Sciences.



'Avec l'achèvement de la capacité de Suwa, nous aurons une capacité de production de C-Flex® dans cinq installations distinctes dans quatre pays.'





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.80%