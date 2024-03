Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: deux émissions obligataires vertes information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir procédé à deux émissions obligataires vertes d'un milliard d'euros chacune, respectivement à six ans avec un coupon de 3,375% et à 10 ans avec un coupon de 3,625%, pour financer des projets alignés sur la taxonomie européenne.



Après un 'Sustainability Linked Bond' en août 2022 et le renouvellement en décembre 2023 de sa ligne de crédit bancaire disponible en format 'Sustainability Linked Loan', cette émission obligataire est une première pour le groupe de matériaux de construction.



Avec cette opération, Saint-Gobain a tiré parti de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant ses conditions de financement. L'émission a été sursouscrite environ trois fois, avec près de 200 investisseurs.





