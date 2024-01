Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: deux acquisitions dans les revêtements de sol information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce aujourd'hui deux acquisitions sur le marché des revêtements de sol destinés au non-résidentiel.



La première acquisition porte sur R.SOL, un producteur français de solutions pour les sols à base de résine, employant environ 30 personnes.



Cette acquisition élargit le portefeuille de Saint-Gobain grâce à la large gamme de résines diversifiées, la technologie différenciante et l'importante base de clients de R.SOL. La finalisation de la transaction, attendue d'ici la fin du 1er semestre 2024.



La seconde acquisition porte sur Technical Finishes, présenté comme ' un acteur de référence dans les solutions de revêtements de sol en résine en Afrique du Sud '. La société emploie environ 90 personnes et renforcera le profil de croissance rentable de Saint-Gobain en Afrique du Sud et dans le reste du continent africain.



Ces deux opérations généreront des synergies importantes en complétant parfaitement l'offre existante sous la marque Weber. Le CA combiné des deux sociétés était d'environ 20 ME en 2023.







