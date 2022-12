Saint-Gobain: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse et affiche désormais un gain de plus de 4% en une semaine et près de 9% en un mois.



Jefferies a annoncé lundi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours amélioré de 41,4 à 65 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'analyses américain estime que la perspective d'une rénovation 'verte' des immeubles existants liée aux objectifs de la COP27 devrait permettre au fabricant de matériaux de construction de générer une croissance supérieure à celle du marché, au moins jusqu'en 2030.



S'il s'attend à un exercice 2023 'difficile' pour les acteurs du secteur de la construction, il estime que ce scénario est déjà reflété dans les prévisions du marché et dans la valorisation boursière du groupe français.



Par la suite, un retour à une croissance des volumes, une surperformance vis-à-vis du reste du marché et la bonne résistance de ses marges devraient favoriser une revalorisation 'significative' du titre, conclut Jefferies.



Stifel garde pour sa part sa recommandation Conserver sur le titre Saint-Gobain, mais revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 47,50E à 48,50E.



' 2023 pourrait être l'année où Saint Gobain prouvera qu'il a vraiment changé pour le mieux ', estime l'analyste.



' La gestion de la crise du logement à venir et la réalisation des récentes acquisitions pourraient permettre aux investisseurs de remporter le prix ultime : une réévaluation ', poursuit Stifel.



Bien que la valeur de l'action soit ' relativement faible par rapport à celle de ses pairs ', Stifel reconnaît un reclassement potentiel. ' Nous voyons une hausse dans notre scénario de milieu de cycle et nous apprécions les efforts de restructuration du groupe, sa forte durabilité et son exposition européenne ', termine l'analyste.