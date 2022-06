Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: décroche sous 43E, test des 42,5E imminent information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Saint Gobain décroche sous 43E et semble filer tout droit vers le support des 42,5E de mi-février 2021 puis début avril 2018.

Une prolongation du mouvement correctif se dessine vers 39,5E (ex-zénith de fin décembre 2019).

Saint Gobain refermerait au passage le 'gap' des 40,3E du 6 janvier 2021.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -5.08%