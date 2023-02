Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : décroche soudain de -5% sous 51,1E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 16:56









(CercleFinance.com) - Saint Gobain décroche soudain de -5% sous 51,1E à 2 heures de la clôture : le cours enfonce le support des 52,5E (testé les 26 et 31 janvier) et le titre devrait revenir tester le support oblique moyen terme qui gravite un peu au-delà des 50,2E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.99%