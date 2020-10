Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : décroche brusquement de -8%, vers 33,8E Cercle Finance • 19/10/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Saint Gobain décroche brusquement de -8%, vers 33,8E, (sur un abaissement de recommandation de Goldman Sachs selon BFM ?). Ce plongeon a déstabilisé le CAC40 qui a dévissé jusque sur 4.881, soit 112Pts en-deçà de son plus haut du jour. Le titre efface d'un coup tous ses gains depuis les 3/4 septembre, ce qui caractérise un 'avalement baissier' : le prochain support pourrait se situer vers 33,3E.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -7.98%